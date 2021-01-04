Психологи назвали четыре шага, влияющие на удовлетворенность жизнью

04.01.2021, 12:48, Разное

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Психологи, которые работают в Университете Висконсин-Мэдисон, после проведения исследования пришли к выводу, что психическое здоровье многих людей пошатнулось в период пандемии. Ученые назвали четыре основные шага, которые могут повлиять на удовлетворенность жизнью.

По словам специалистов, конкретные действия на постоянной основе могут привести к поддержанию психического здоровья на нормальном уровне. Во-первых, психологи рекомендуют развивать связи, что укрепит чувство единства. С помощью современных гаджетов легче найти возможность общения с близкими людьми, коллегами или друзьями, если живое общение временно невозможно. Также важно проявлять сочувствие и заботу по отношению к другим людям.

Во-вторых, большое значение имеет развитие осведомленности и «мета-осведомленности». Согласно исследованию, у тех, у кого данные показатели на высоком уровне, лучше себя чувствуют. Осведомленность включает в себя более гибкое и повышенное внимание к собственным мыслям, действительности и телесным ощущениям. При этом мета-осведомленность предполагает, что человек будет учиться управлять собственным сознанием.

Для улучшения психического благополучия также нужно практиковать понимание и проницательность. Если прислушиваться к своим эмоциям, то можно получать удовольствие даже от обыденных дел. По словам психологов, соединение человека с его целью может положительно сказаться на здоровье. Это даже помогает снизить риск смерти и резистентности перед возможностью получения травмы.