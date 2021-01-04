 

“Растолстевшая” Бузова снялась в клипе на трек “Колбаса”. Продюсером выступил Шнуров. Видео

04.01.2021, 12:20, Новости дня
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Видео: Ольга Бузова / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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