“Растолстевшая” Бузова снялась в клипе на трек “Колбаса”. Продюсером выступил Шнуров. Видео
04.01.2021, 12:20,
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04.01.2021, 12:20,
Новости дня
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Смотреть комментарии → Комментариев нет
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