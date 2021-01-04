 

“Было слишком много вина”. Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото

04.01.2021, 12:20, Новости дня
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30-летний британец Томас Додд, перебрав с алкоголем на Рождество, взял имя любимой исполнительницы – канадской певицы Селин Дион. Об этом он написал на своей странице в Facebook 30 декабря.

Додд обнародовал документы, которые получил по почте в подтверждение смены своих паспортных данных.

“Видимо, в какой-то момент на Рождество у меня было слишком много вина, и я официально сменил имя на Селин Дион!” – написал он.

https://www.facebook.com/thomas.dodd.940/posts/10159160177886303

В переписке с редакцией таблоида New York Post Додд рассказал, что идея сменить свое имя возникла у него во время просмотра концерта певицы.

Додд подчеркнул, что смотрел выступление Селин Дион в одиночестве, распивая вино, подаренное ему другом, и это во многом определило его дальнейшую судьбу.

По словам Додда, в какой-то момент, вдохновившись концертом, он зашел в сервисное приложение, позволяющее осуществить процедуру смены имени и фамилии, оплатил около $122 (3460 грн) и подтвердил заявку.

Британец подчеркивает, что вскоре забыл о случившемся, поэтому был шокирован, когда спустя несколько дней получил документы, подтверждающие смену имени и фамилии. 

Певица никак не отреагировала на то, что у нее появился полный тезка в Великобритании. Вопреки смене паспортных данных, Додд не стал менять имя и фамилию на своей странице в социальных сетях.

Додд сменил имя в честь певицы. Фото: Thomas Dodd / Facebook

Последние несколько дней он публикует на странице репосты своих интервью британским и американским таблоидам.

https://www.facebook.com/thomas.dodd.940/posts/10159167595051303

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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