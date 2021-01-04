 

В Украине кислородом обеспечены более 76% койко-мест для пациентов с COVID-19 – Минздрав

04.01.2021, 12:20, Новости дня
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В украинских больницах для пациентов с COVID-19 кислород подведен к 76,4% койко-мест. Об этом на брифинге 4 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодняшнее утро в нашей стране коек, отведенных для лечения больных COVID-19, – 66 003. (…) Обеспечено кислородом из них – 55 409, то есть это 76,4% всего количества. Общее количество свободных коек с кислородом – 34 987”, – сказал он.

Министр подчеркнул, что в апреле 2020 года в Украине было “до 3,5 тыс. коек с кислородом”.

По данным Минздрава на 4 января, наибольший процент заполненности койко-мест в больницах первой волны COVID-19 – в Николаевской области (50,8%).

По состоянию на 4 января в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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