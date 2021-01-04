 

“Ночь, которую я никогда не забуду”. Дочь Абрамовича выходит замуж

04.01.2021, 12:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая в Великобритании 25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья выходит замуж. Об этом она сообщила в Instagram 2 января, опубликовав фотографии, на которых ее избранник, встав на одно колено, делает ей предложение. 

Софья Абрамович также разместила в сети фото кольца с бриллиантом, подаренного ей во время помолвки. При этом она не называет имени своего жениха, отметив, что помолвка состоялась на берегу Карибского моря в новогоднюю ночь.

“Предыдущая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Прекрасное начало Нового года”,  – подписала она фото.

Софья – третий ребенок Абрамовича. Она родилась в 1995 году. Ее мать – вторая супруга миллиардера Ирина Абрамович. Пара рассталась в 2007 году. В этом браке у Абрамовича, помимо Софьи, родилось еще четверо детей. 

16 декабря 2020 года Софья Абрамович впервые показала в Instagram своего избранника, заявив, что счастлива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» вышел на испытания

14.07 / Бабарико обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

27.07 / Эксперты рассказали о пользе гречневой крупы

10.09 / Богдан: Было желание идти в мэры Киева

25.09 / США потребовали от ЕС не вести переговоры с Мадуро

26.10 / Иностранным профессорам предложили упростить право на получение гражданства России

10.07 / Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

07.08 / В Уфе столкнулись два поезда

24.09 / Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом

22.08 / Грузовой самолет разбился в Южном Судане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска