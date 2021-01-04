 

Биткоин опустился до 31,4 тыс. долларов

04.01.2021, 12:12, Новости дня
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Курс биткоина в ходе торговой сессии в понедельник опустился на 5,08%, в пике достигая отметки в 31,400 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 12.19 мск, курс биткоина находился на уровне 31,701 тыс. долларов за штуку (-4,17%), передает ТАСС.

Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом – всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста. 



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