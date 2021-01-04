 

Мнение: Геронтократия

04.01.2021, 12:00, Разное
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К утверждению Пелоси новым/старым спикером Палаты Представителей США.

Президент США Джо Байден – 78 лет
Временный президент Сената США Чак Грассли – 87 лет
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси – 80 лет
Специальный посланник президента США по климату Джон Керри – 77 лет
Министр сельского хозяйства Том Вилсак – 70 лет
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд – 69 лет
Министр жилищного строительства и городского развития Марсия Фадж – 68 лет
Министр обороны Ллойд Остин – 67 лет
Секретарь казначейства Джанет Йеллен – 67 лет
Секретарь здравоохранения Ксавье Бессера – 62 года
Министр энергетики Дженнифер Гранхольм 61 год
Секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас – 61 год
Секретарь внутренних дел Деб Хааланд – 60 лет

Источник: Colonel Cassad



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