 

Новый солнечный цикл ученые назвали потенциально мощнейшим и опасным

04.01.2021, 11:56, Разное
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Ученые полагают, что новый солнечный цикл станет не только одним из мощнейших, но и опасным во втором десятилетии. Начался он осенью 2020 года и продлится почти 11 лет, но максимума магнитное поле звезды достигнет только в середине десятилетия.
Исследованием солнечной активности занимались сотрудники Университета Мэрилэнда. По их словам, в новом солнечном цикле они ожидают увидеть 115 пятен, что сделает его похожим на предыдущий, который не был таким активным. Но есть вероятность, что интенсивность 25 солнечного цикла окажется выше.

Скотт Макинтош отметил, что перед окончанием цикла от полюсов к экватору звезды устремляются мерцающие ультрафиолетовые точки. Когда они встречается, то нейтрализуют друг друга и в это же время происходит окончание солнечного цикла. Однако чем короче промежуток времени до их нейтрализации, тем сильнее окажется новый солнечный цикл. Поэтому эксперты ожидают, что в 20-х активность Солнца станет максимальной.



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