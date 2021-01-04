Поклонники раскритиковали чрезмерную худобу Екатерины Варнавы

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04.01.2021, 11:56, Разное
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В своем микроблоге Instagram Екатерина Варнава поделилась новым снимком, на котором она позирует в черном вечернем платье с кружевной оборкой и в зеленой кофте, открывающей плечи. Поклонники раскритиковали постройневшую участницу шоу Comedy Woman за чрезмерную, по их мнению, худобу.
В посте Екатерина Варнава, сидящая на диване в ресторане, пожелала подписчикам «приятного вечерочка». Актриса написала, что настроение у нее «ужин Prada». Фолловеры отметили: актриса действительно сильно постройнела, и это заметно по овалу лица и стройным длинным ногам.
Артистке посоветовали немного набрать вес, так как она стала неузнаваемой и остались «только одни глазки на лице». Многие поклонники, несмотря на негативные комментарии, восхитились внешним видом Екатерины Варнавы и пожелали ей прекрасного вечера.

В преддверии нового года участница Comedy Woman обратилась к своим подписчикам, чтобы подвести итоги. По словам знаменитости, 2020 год заставил многих людей взглянуть на свою жизнь другими глазами. При этом особую ценность имела человеческая поддержка, чтобы морально выдержать все испытания.



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