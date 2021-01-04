 

«Неприятный»: Лера Кудрявцева прокомментировала фото Сергея Лазарева с кокосом

04.01.2021, 11:56, Разное
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Сергей Лазарев делится с подписчиками в микроблоге Instagram фото со своего новогоднего отдыха в теплых краях. Недавно он показал снимок со свежим кокосом, а бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева оставила комментарий – «Неприятный», создав тем самым интригу.
Артисту удалось поехать в отпуск за границу, где он с удовольствием дегустирует экзотические фрукты, наслаждается теплым климатом и медитирует под дождем. На одном из фото Сергей Лазарев запечатлен с кокосом в руках, а в посте он спросил, хотят ли подписчики попробовать холодный и свежий плод. На эту публикацию отреагировала Лера Кудрявцева, которая написала одно слово: «Неприятный». Фолловеры сразу начали спорить, что именно экс-возлюбленная певца имела в виду. Некоторые сразу начали защищать своего кумира, а другие поняли, что ведущая «Секрета на миллион» так прокомментировала вкус кокоса.

Часть фолловеров предположила, будто таким образом Кудрявцева высказала свою зависть по поводу того, что Лазарев отправился на отдых в теплые края. Споры по поводу высказывания телеведущей продолжаются до сих пор. Сам артист также отреагировал на ее слова, написав: «Согласен. Отвратительный!». Его комментарий создал еще большую интригу и вызвал дальнейшую дискуссию.



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