Организаторов субботника в Еврейской автономной области обвинили в антисемитизме

04.01.2021, 11:51, Разное

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Группа биробиджанских экоактивистов расклеила на дверях подъездов, столбах и урнах приглашения для горожан поучаствовать в несанкционированном субботнике. Целью проведения незаконного мероприятия преступники назвали уборку улиц от фейерверков, хлопушек и петард, оставшихся после празднования Нового года.

Собравшиеся граждане своим участием в мероприятии нарушили сразу несколько законов Российской Федерации, Израиля и предписаний Торы. Их противоправными действиями был нанесен непоправимый ущерб кошерности.

Следственный комитет предъявил организаторам обвинения в антисемитизме, экстремизме, нарушении порядка проведения массовых мероприятий, карантинного и масочного режимов, оскорблении чувств верующих. Прочие участники отделались предупреждениями за нарушение трудовой дисциплины.

Раввинат и кнессет Еврейской АО потребовали для зачинщиков самого сурового наказания — публичного сбривания пейсов в центральной синагоге.