 

Организаторов субботника в Еврейской автономной области обвинили в антисемитизме

04.01.2021, 11:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа биробиджанских экоактивистов расклеила на дверях подъездов, столбах и урнах приглашения для горожан поучаствовать в несанкционированном субботнике. Целью проведения незаконного мероприятия преступники назвали уборку улиц от фейерверков, хлопушек и петард, оставшихся после празднования Нового года.

Собравшиеся граждане своим участием в мероприятии нарушили сразу несколько законов Российской Федерации, Израиля и предписаний Торы. Их противоправными действиями был нанесен непоправимый ущерб кошерности.

Следственный комитет предъявил организаторам обвинения в антисемитизме, экстремизме, нарушении порядка проведения массовых мероприятий, карантинного и масочного режимов, оскорблении чувств верующих. Прочие участники отделались предупреждениями за нарушение трудовой дисциплины.

Раввинат и кнессет Еврейской АО потребовали для зачинщиков самого сурового наказания — публичного сбривания пейсов в центральной синагоге.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: Классика жанра

17.09 / Соловьев считает, что США могут ликвидировать Лукашенко

29.08 / В Турции после восьми месяцев голодовки скончалась адвокат Эбру Тимтик

23.11 / Что будет с российскими миротворцами в Приднестровье после победы прозападной Санду

25.12 / Над местом падения метеорита в Китае возник гигантский розовый шар

11.08 / Мнение: Популярность Маши и Медведя, электронная трудовая и северные надбавки на удалёнке

26.08 / Названы первые признаки хакерской атаки на смартфон

14.11 / «Белорусы больше рабами в своей стране не будут»

30.08 / Несколько жутких легенд, о которых вы никогда не слышали

24.08 / Добровинский представит “сверхинтересную” информацию в суде по делу Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска