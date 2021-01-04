Мнение: Отшельники из центральной России

04.01.2021, 11:46, Разное

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Некоторые регионы загадочным образом саботируют программу цифровизации. Рязанская область, Тамбовская, некоторые другие области имеют все возможности для развития интернета, но при этом почему-то безнадёжно отстают даже от холодных и малонаселённых регионов Сибири:

https://olegmakarenko.ru/1973870.html

Читатель из Орловской области прислал мне письмо со своими впечатлениям от размеренной региональной жизни:

В отношении Орловской области подтверждаю – не то, что интернета, там во многих местах и мобильной связи в смысле позвонить нет. Что, конечное же, форменное безобразие. Но если вернуться к интернету…

В Орловской губернии интернет в том виде, в котором его представляем себе мы с Вами, востребован только в крупных городах. А таковых там сам Орёл. Ну, может, Ливны ещё.

В остальном же Орловская область – это поля. Реально бескрайние поля, на которых растёт хлеб, кукуруза и всё остальное прочее. И практически вся жизнь Орловской губернии построена вокруг этих самых полей. Урожаи собирают если и не рекордные, то весьма и весьма достойные. Но и сил это отнимает соответственно.

Опять же, не могу сказать, что там все прям звероподобными усилиями борются за урожай. Но времени на стриминги, постинги и прочие гироскутеры не остаётся, особенно с учётом собственного хозяйства, которое тоже содержать надо.

И снова, это не значит, что они там прозябают в неведении без всех этих спиннеров и вейпов. Нет, нормально и даже хорошо живут. Просто живут спокойно, размеренно, без всей этой нервотрёпки. И интернет им просто не нужен в таких количествах и масштабах, как нам в столицах.

Ну а где нет спроса, там и предложения нет.

Лично я полагаю, что тут есть серьёзное лукавство. Если в городе без интернета ещё можно обойтись, хотя и с трудом, то в деревне, где заняться после работы особо нечем, интернет становится невероятно важен. Именно интернет уравнивает сейчас качество жизни между условной Москвой и условным посёлком городского типа. Интернет — это и развлечения, и покупки, и образование, и социальные связи, и даже высокооплачиваемая работа. Интернет в последние 10 лет расширился до такой степени, что стал уже больше реального мира. Ограниченным человеком с большим основанием можно назвать уже не того, кто сидит в компьютере, а того, кто сидит без него.

Уверен, сейчас кто-нибудь мне возразит, как это всегда и бывает в интернете. В том числе за это я интернет и люблю: он позволяет взглянуть на любую проблему с двух сторон — даже тогда, когда вопрос очевиден, и никаких разногласий, казалось бы, даже возникнуть не может.