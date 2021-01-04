“Это очень интимное”, “Седак Седоковой крупным планом”, “Перебор”. Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
04.01.2021, 11:28,
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова позировала в синих стрингах на руках у мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Фото она опубликовала в Instagram.
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Подписчики прокомментировали фото.
“Красиво, конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту”, – написала ptitsa.feniks347.
“Фото называется: “Седак Седоковой крупным планом!” – отметила nikitalex0391.
“Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль, что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности”, – заявила attraversiamo.insieme.
“Да, красиво, да, секси. Но не для соцсетей. Перебор”, – написала lili1988_08.
Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.
У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.
11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. Первый супруг певицы Белькевич умер в 2014 году.
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