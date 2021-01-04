 

Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство

04.01.2021, 11:28, Новости дня
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21-летняя дочь российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американское гражданство. Об этом Елизавета Варум сообщила 1 января в Instagram.

Дочь российских артистов разместила фото, на котором запечатлена с американским флажком и защитной маской в руках. Елизавета Варум отметила, что позирует возле Службы гражданства и иммиграции США.

В комментарии к фото она заявила, что теперь официально является частью нации “любителей яблочных пирогов”.

Елизавета Варум родилась 9 февраля 1999 года. С 2003-го проживала и училась в США. Она – единственный ребенок Анжелики Варум и младшая дочь Агутина. От предыдущих отношений у артиста есть 23-летняя дочь Полина Воробьева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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