Генхирург США опроверг заявление Трампа о том, что в США публикуют завышенные данные о количестве инфицированных COVID-19
04.01.2021, 11:28,
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Генеральный хирург США Джером Адамс 3 января заявил CNN, что официальные цифры заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в США соответствуют действительности. Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что они “очень сильно преувеличены”.
“С точки зрения общественного здравоохранения, у меня нет причин сомневаться в [официальных] цифрах”, – заявил Адамс.
Он отметил, что также нет повода сомневаться в количестве госпитализированных и вероятных случаях инфицирования.
“Люди должны понимать, что финишная черта на горизонте, но мы должны продолжать к ней бежать”, – добавил он.
Трамп заявлял, что данные о заболеваемости неверны из-за методов подсчета, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).
По информации CDC, к 4 января в США выявили 20,3 млн случаев заболевания COVID-19, 349,2 тыс. человек умерли.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,6 млн человек, умерло более 351,5 тыс. США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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