Генхирург США опроверг заявление Трампа о том, что в США публикуют завышенные данные о количестве инфицированных COVID-19

04.01.2021, 11:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный хирург США Джером Адамс 3 января заявил CNN, что официальные цифры заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в США соответствуют действительности. Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что они “очень сильно преувеличены”.

“С точки зрения общественного здравоохранения, у меня нет причин сомневаться в [официальных] цифрах”, – заявил Адамс.

Он отметил, что также нет повода сомневаться в количестве госпитализированных и вероятных случаях инфицирования.

“Люди должны понимать, что финишная черта на горизонте, но мы должны продолжать к ней бежать”, – добавил он.

Трамп заявлял, что данные о заболеваемости неверны из-за методов подсчета, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

По информации CDC, к 4 января в США выявили 20,3 млн случаев заболевания COVID-19, 349,2 тыс. человек умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,6 млн человек, умерло более 351,5 тыс. США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



