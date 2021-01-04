 

Мнение: Шесть крат

04.01.2021, 11:24, Разное
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Среди несбыточных обещаний Путина, которые он щедро раздавал в нулевые годы (а чего не раздавать, когда 2020 год – это где-то очень далеко), есть любопытный момент.

Было обещано, что не менее половины населения войдут в средний класс. И даже была названа конкретная планка – 52-55 процентов населения, имеющая 6-кратный от прожиточного минимума и более доход на душу. Вот эти самые "шесть крат" – и есть тот самый любопытный момент.

Подушевое 6-кратное превышение МРОТ было записано в целый ряд нормативных документов (включая и постановления правительства), как критерий, определяющий принадлежность к среднему классу.

Однако в прошлом году, как мы помним, вдруг всплыли 17 тысяч рублей, как определяющий признак принадлежности к этому слою. Разница, между прочим, серьезная – либо семья из 4 человек получает 288 тысяч в месяц, и считается средним классом, либо она же получает 68 тысяч рублей, и тоже вдруг относится к среднему классу.

Это и есть цена словам президента. Который лжет и меняет свои обещания на ходу. Взамен требуя только одного – покорности и молчаливого согласия со своей полной бездарностью и некомпетентностью.

Откуда взялись 17 тысяч вместо 75, понято. Когда стало очевидным, что никакими силами не выполнить ранее обещанного, просто изменили обещание. Без объяснения причин. И так эта власть поступает во всем: обещает с легким сердцем что угодно, после чего даже не пытается объяснить, а почему не получилось. И даже если пытается, то выходит у нее одно и то же – проклятые враги, завидующие нашим небывалым успехам, вставляют палки в колеса.

Так что пока эти люди будут у руля, ничего не изменится. Стабильным останется только одно – бесконечная ложь и их воровство.

ПС. Кстати говоря, если говорить про обещания Путина про 52-55 процентов населения в среднем классе, то сегодня доход на семью из 4 человек, которую можно было бы отнести к этому среднему классу, должен был составить не менее 574 тысяч рублей в месяц. В реальности 50 процентов населения живет за чертой или у черты бедности. То есть – в пределах прожиточного минимума в 12 с небольшим тысяч на человека. И менее.

Разница на порядок. Это и есть цена честного слова президента. Хотя о каком слове вообще может идти речь. Этот человек понятия не имеет ни о чести, ни о совести, ни о цене слова.

Источник: Эль Мюрид



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