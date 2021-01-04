 

«Пенсионерка-потрошительница» умерла в Хабаровском крае из-за COVID-19

04.01.2021, 11:20, Новости дня
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В Хабаровске из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийствах трех человек, в том числе ребенка.

Как сообщают «Аргументы и факты», 81-лентняя пенсионерка скончалась в больнице №10 еще 29 декабря, так и не дождавшись приговора за убийства.

В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату. Позднее следствие выяснило, что обвиняемая также причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.

Всех троих жертв Жукова убила топором, после чего расчленила тела и выбросила недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой. 



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