Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

04.01.2021, 11:20, Новости дня

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Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Санкт-Петербурге – 3657, Москва, где ранее выявляли больше всего случаев COVID-19, оказалась на втором месте.

«Распределение по субъектам 1. Санкт-Петербург – 3657, 2. Москва – 3591, 3. Московская область – 1250», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьшее число новых случаев выявлено в Костромской области – 15, на Алтае – 12, в Ненецком автономном округе – три.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 23 351 новых случаев коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины.