Эксперты назвали правила идеальной машины для пенсионера в России

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04.01.2021, 11:04, Разное
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Эксперты авторынка назвали правила приобретения идеальной машины для пенсионера в России. Сэкономить средства и не разочароваться в выборе поможет сбалансированный подход к покупке транспортного средства.
Первым условием оптимального приобретения автомобиля является его обзорность, поскольку с возрастом у человека ухудшается зрение. Машина, в которой водитель может видеть происходящее на дороге максимально четко, поможет избежать опасных ситуаций и сэкономить на ремонте. Еще одним критерием служит наличие объемного багажника для перевозки инструментов, снаряжения и прочего. Благодаря этому поездки на дачу или рыбалку станут более комфортными.

Кроме того, транспортное средство для пенсионеров в РФ лучше выбирать с расчетом минимального расхода топлива. Также крайне важно, чтобы в машине было поменьше дорогостоящих в ремонте узлов и деталей. Поэтому людям пожилого возраста предпочтительнее отказаться от роботизированных коробок передач или АКПП и турбин. Автомобиль для данной категории граждан оптимально подбирать такой, в который не потребуется далее вкладывать деньги на ремонт и его содержание.

Заключая договор купли-продажи, лучше отправляться к продавцу вместе с кем-то из близких, которые смогут правильно оценить ситуацию в случае возможного подвоха со стороны продавца. Это поможет избежать обмана, если реализующие автомобиль лица окажутся мошенниками. Кроме того, новую машину следует приобретать в салонах с хорошей репутацией, ознакомившись предварительно с отзывами об их работе в интернете.



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