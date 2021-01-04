Названы востребованные на вторичном рынке машины в новогодние праздники

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04.01.2021, 11:04, Разное
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Эксперты назвали машины, которые являются в новогодние праздники востребованными на вторичном рынке. Во время каникул у автомобилистов появляется свободное время, поэтому они выбирают потенциальные варианты.
Лидером продаж на вторичном рынке продолжает оставаться Ford Focus. Эта модель американского производства является надежной, безопасной, имеет хорошее техническое оснащение. Под капотом установлен 1,6-литровый движок, способный выдавать 105 лошадиных сил. В паре с агрегатом функционирует механическая или же автоматическая трансмиссия, привод предлагается только передний.

На второй позиции находится Lada 2114. Отечественное транспортное средство привлекает клиентов ценой и простотой в использовании. Машина является доступной в обслуживании, ее можно эксплуатировать как в условиях города, так и за его пределами. Под капотом расположен 1,6-литровый движок на 81 лошадиную силу. В паре с агрегатом работает МКПП.

Тройку лидеров замыкает корейский седан Hyundai Solaris. Автомобиль имеет множество положительных отзывов, поскольку сочетает в себе понятия цена-качество. Под капотом модели может быть расположен движок на 1,4 или же 1,6 литра. Отдача составляет 100 и 123 лошадиных силы соответственно. Привод предлагается только передний, коробка передач может быть механической или же автоматизированной.



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