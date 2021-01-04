Samsung решила выпустить прозрачный смартфон

04.01.2021, 11:04, Разное

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Компания Samsung решила выпустить прозрачный смартфон. Не исключается, девайс поступит в продажу уже в скором времени.

Известно, что в смартфоне все электронные составляющие будут размещены под экраном или же над ним. Первые прототипы устройства уже находятся на стадии тестирования. Точные технические параметры новинки от компании Samsung пока не сообщаются.

14 января должна состояться презентация новой линейки Galaxy S21. Не исключено, что прозрачный смартфон будет анонсирован в рамках данного мероприятия.

К слову, не так давно на рынок вышел полностью прозрачный телевизор от компании Xiaomi. Вероятно, Samsung захотела сделать нечто похожее, только среди смартфонов.