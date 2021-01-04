 

В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

04.01.2021, 11:05, Разное
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Учёные, представляющие Институт истории материальной культуры РАН, во время раскопок в Крыму обнаружили в одном из захоронений у погребённого монетку, используемую греками для того, чтобы мертвец мог заплатить Харону за перевозку души в загробный мир.

По словам исследователей, её помещали в рот.

– На юго-западной части некрополя города Парфений, входящего в состав Боспорского царства, выявлены погребения, которые датируются эллинистическим периодом. В одном из них был найден целый человеческий скелет, а недалеко от него выявлена монета, — рассказал Сергей Соловьёв, являющийся руководителей археологической миссии.

Он также добавил, что при проведении греческого погребального обряда использовалась монета, которая помещалась в рот мертвеца. Таким образом он мог оплатить Харону перевозку души через реку Лету в загробный мир. Благодаря обнаруженному артефакту получится точно определить, когда было сделано погребение. На данный момент ясно, что оно относится к III-II векам до н. э.

– Также было выявлено антропоморфное надгробие. Однако оно могло быть перенесено с другого захоронения, — заявил специалист.



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