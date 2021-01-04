 

Уровни радиации на Фукусиме: «Хуже», чем считалось ранее

04.01.2021, 11:00, Разное
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Ядерные регуляторы в Японии недавно показали, что уровни радиации, обнаруженные внутри поврежденных реакторных зданий на АЭС Фукусима № 1, «чрезвычайно высоки» и хуже, чем предполагалось ранее.

– Уровни радиации были оценен в смертельной дозе для любого, кто проводит хотя бы час поблизости, — говорится в отчете.

По данным Управления по ядерному регулированию Японии (NRA), огромное количество радиоактивных материалов «прикреплено к защитным пробкам защитных сосудов реакторов №2 и №3.

Это открытие представляет собой «чрезвычайно серьезную» проблему для процесса остановки, которую NRA пытается предпринять на объекте в рамках общего вывода станции из эксплуатации.

– Похоже, что ядерные обломки лежат на возвышенности, — сказал председатель NRA Тойоши Фукета на пресс-конференции в начале этого месяца. Он пояснил, что из-за того, что обломки расположены на возвышенности, рабочим будет «исключительно сложно» перемещать заглушки в рамках запланированного процесса демонтажа.

-Это окажет огромное влияние на весь процесс вывода из эксплуатации и может вынудить NRA пересмотреть свой план в отношении проекта, – считает Фукета.



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