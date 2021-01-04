Паспорт провакцинированного – Личное мнение
04.01.2021, 10:52,
Разное
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Если после введения вакцины человек выживет, власти многих стран задумали выдавать ему паспорт провакцинированного.
Зачем? Пока точно не знают.
Фото: Соцсети
Когда власти не знают, что им делать с реальной проблемой, они объявляют крестовый поход против ветряных мельниц. Иначе никак нельзя — мало того, что люди пачками мрут от коронавируса, так ещё и власть ничего с этим поделать не может.
Нужно показать бурную деятельность? Выдадим бумажку, ведь в любой стране власть — бюрократия по своей сути.
Спросишь их потом, что они целый год пандемии делали, почему у них в Италии все старики померли, а в Британии вывели из себя новый штамм, так они сразу и ответят — паспорт провакцинированного же выдали!
Более идиотской затеи придумать сложно. Зачем нам паспорт? Чтобы летать? Чтобы снять с провакцинированных ограничения? В музеи, театры ходить? Посещать массовые гуляния на Масленицу?
Китайский Си Цзинь Пин вообще предложил QR-коды сделать и признавать их на международном уровне.
А ничего, что сама по себе вакцина не решает вопрос твоей безопасности для окружающих?
Проблему решают антитела, сигнализирующие о напряжённости иммунитета. Есть антитела — не болеешь и не опасна. Есть вакцина, но нет антител — в чём твоя безопасность?
Самое смешное, что переболевших коронавирусом — десятки, если не сотни уже миллионов. Провакцинированных — в лучшем случае, десятки тысяч.
У первых — поголовно иммунитет с антителами. У вторых — да хрен его знает, что там у них.
Если уж задумываться о снятии ограничений, то нужно вводить не паспорт провакцинированных, а анализ на антитела. Сдала анализ, получила бумажку с положительным результатом — вот тебе, матушка, и гулянья на Масленицу, и билет Лондон-Москва.
Аллё, наши-то, российские чиновники, меня услышат впервые за год? Я хоть раз ошиблась в оценке ситуации? Нет. И сейчас говорю адекватные вещи.
Как считаете, пора ли снимать запреты для людей с антителами?
Источник: Лена Миро
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