Паспорт провакцинированного – Личное мнение

04.01.2021, 10:52, Разное

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Если после введения вакцины человек выживет, власти многих стран задумали выдавать ему паспорт провакцинированного.

Зачем? Пока точно не знают.



Фото: Соцсети

Когда власти не знают, что им делать с реальной проблемой, они объявляют крестовый поход против ветряных мельниц. Иначе никак нельзя — мало того, что люди пачками мрут от коронавируса, так ещё и власть ничего с этим поделать не может.

Нужно показать бурную деятельность? Выдадим бумажку, ведь в любой стране власть — бюрократия по своей сути.

Спросишь их потом, что они целый год пандемии делали, почему у них в Италии все старики померли, а в Британии вывели из себя новый штамм, так они сразу и ответят — паспорт провакцинированного же выдали!

Более идиотской затеи придумать сложно. Зачем нам паспорт? Чтобы летать? Чтобы снять с провакцинированных ограничения? В музеи, театры ходить? Посещать массовые гуляния на Масленицу?

Китайский Си Цзинь Пин вообще предложил QR-коды сделать и признавать их на международном уровне.

А ничего, что сама по себе вакцина не решает вопрос твоей безопасности для окружающих?

Проблему решают антитела, сигнализирующие о напряжённости иммунитета. Есть антитела — не болеешь и не опасна. Есть вакцина, но нет антител — в чём твоя безопасность?

Самое смешное, что переболевших коронавирусом — десятки, если не сотни уже миллионов. Провакцинированных — в лучшем случае, десятки тысяч.

У первых — поголовно иммунитет с антителами. У вторых — да хрен его знает, что там у них.

Если уж задумываться о снятии ограничений, то нужно вводить не паспорт провакцинированных, а анализ на антитела. Сдала анализ, получила бумажку с положительным результатом — вот тебе, матушка, и гулянья на Масленицу, и билет Лондон-Москва.

Аллё, наши-то, российские чиновники, меня услышат впервые за год? Я хоть раз ошиблась в оценке ситуации? Нет. И сейчас говорю адекватные вещи.

Как считаете, пора ли снимать запреты для людей с антителами?