 

Завод “Роскосмоса” собирается делать беспилотные трамваи

04.01.2021, 10:36, Новости дня
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Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область, РФ; входит в объединенную ракетно-космическую корпорацию “Роскосмос”) в 2022 году создаст беспилотный трамвай. Об этом 4 января сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

По его словам, техническое задание уже готово, необходимо только закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию.

Новиков рассказал, что трамвай сделают в 2022 году. Однако, по его мнению, после создания его ожидают длительные испытания, потому что “система будет настраиваться и дорабатываться”.

Он также добавил, что УКВЗ испытал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

По его словам, для перевозки людей будут использоваться “современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны”. Техническое обслуживание будет обеспечивать завод.

“В Сингапуре и крупных европейских городах (таких как, например, Цюрих) уже давно ходят беспилотные пассажирские составы. Беспилотные трамваи – надежный и экологичный транспорт, и в будущем он мог бы прекрасно дополнить существующую в России инфраструктуру пассажирских перевозок”, – рассказали в пресс-службе предприятия.

По информации “Интерфакс”, гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин в 2019 году рассказывал, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая. По его словам, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн руб. (около $353 тыс.)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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