 

“Не хотим обращаться за медпомощью”. Степанов объяснил снижение в Украине прироста случаев COVID-19

04.01.2021, 10:36, Новости дня
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В Украине снизилось число подтвержденных за неделю случаев коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 4 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Была неделя праздников, мы все праздновали. Об этом говорят и цифры. Было выявлено 47 877 случаев заболевания коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381”, – сказал он.

Министр связал происходящее с нежеланием украинцев обращаться к медикам.

“Так мы устроены, украинцы, что очень часто не хотим в выходной или в праздник обращаться за медицинской помощью, обращаться к врачам. Постоянно начинаем думать: надо отдохнуть”, – объяснил Степанов.

Он призвал украинцев обращаться к медикам в первый день появления симптомов заболеваний, “тем более коронавирусной болезни”.

Глава Минздрава отметил, что по указанной выше причине на прошлой неделе было сделано на 27 тыс. тестирований меньше, чем на позапрошлой.

По состоянию на 4 января в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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