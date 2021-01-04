Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС

04.01.2021, 10:28, Новости дня

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Американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против «Северного потока – 2» выступают наши заокеанские коллеги, связана, прежде всего, с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа», – заметил Новак в интервью РБК-ТВ, передает ТАСС.

«Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока – 2»), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – добавил он.

Новак также отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но более точный прогноз по срокам давать не стал. «Я думаю, что вопрос времени – он технический. Его следует адресовать компании, которая занимается непосредственно реализацией (проекта)», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что для Европы этот трубопровод является возможностью получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок.

Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.

В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.