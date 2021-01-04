Отпуск от коронавируса — немцы штурмуют закрытые горные склоны

04.01.2021, 10:16, Новости дня

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Несмотря на то, что на горнолыжных курортах Германии отели и трассы остаются закрытыми, после Рождества и Нового года многие немцы решили устроить поездку в горы на один день, передаёт Welt. Отдыхающих так много, что чиновникам приходится перекрывать подъездные пути. В полиции происходящее характеризуют как «хаос».

Уйти от коронавируса в небольшой отпуск — эта заманчивая перспектива привлекла сегодня в Верхний Гарц так много отдыхающих, приехавших сюда на один день, что чиновникам в какой-то момент пришлось закрыть подъездные пути. Потому что ни полиция, ни службы спасения проехать не смогли.

ТОРСТЕН ЭЛЕРС, пресс-секретарь полиции Гослара: Отчасти это действительно превратилось в хаос, и по этой причине мы, конечно, должны стараться, чтобы делалось всё возможное… Чуть было не сказал, чтобы защитить людей от самих себя.

Похожую картину можно наблюдать и в Шварцвальде, и в течение нескольких дней уже здесь, на Таунусе. Подъезд к горе Фельдберг в очередной раз закрыт из-за слишком большого количества автомобилей. Многие семьи, тем не менее, не позволили запретить им снежные забавы. Даже на полпути можно было закидать папу снежками или что-то аккуратно прикрепить на уши снеговику.

И даже в Гармише не хотят упускать свободные дни, несмотря на закрытые склоны. Прогулки пешком и катание на санках продолжаются. И не каждый отличит, что мы болтаемся где-то между второй и третьей волнами.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: В горах, конечно, очень-очень много народу.

ДЕВУШКА: Я считаю, что, если бы склоны были открыты, это было бы более разумно, потому что тогда всё бы лучше контролировалось.

То, что контроль вполне может помочь, демонстрирует город Обервизенталь в Рудных горах. В дни после Рождества здесь сообщали о более 100 штрафах из-за нарушения правил, связанных с предотвращением распространения коронавируса. Следствие — тот, кто в эти выходные играл роль «подъёмника» (на санках. — ИноТВ) для своих малышей, теперь делает это в одиночку.

Довольно тихо на берегах — помогла погода, как здесь, в Дагебюлле. На Северном море температура была настолько по-фрисландски низкой, что лишь немногие отдыхающие, приехавшие сюда на день, смогли вдохновиться особым очарованием ветреной прогулки по берегу Северного моря.

Дата выхода в эфир 02 января 2021 года.