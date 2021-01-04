 

В Великобритании новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки — больницы Лондона переполнены

04.01.2021, 10:16, Новости дня
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Британские врачи предупредили о росте числа заражений коронавирусом и госпитализаций с диагнозом COVID-19 в ближайшие недели, что может привести к нехватке коечного фонда в больницах по всей Великобритании уже в течение нескольких месяцев, пишет The Daily Telegraph. В субботу в стране было зафиксировано 57 725 случаев заражения, что стало новым рекордом заболеваемости за сутки.


Reuters

Больницы Лондона столкнулись с нехваткой коечного фонда из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в Великобритании, пишет The Daily Telegraph. При этом врачи предупреждают, что сложившаяся «тяжёлая» ситуация в столице и на юго-востоке Англии в скором времени распространится по всей стране.

«Ситуация в больницах в Лондоне тяжёлая, но ситуация по всей стране отстаёт всего на несколько недель, и число госпитализаций в Лондон ещё не достигло своего пика», — заявил в интервью изданию почётный член Общества интенсивной терапии доктор Шондипон Лаха.

По словам специалиста, вскоре после больниц Лондона с нехваткой мест столкнутся медицинские учреждения по всей Великобритании. Колоссальную нагрузку уже испытывают целый ряд больниц на северо-западе Англии, где пропускная способность по сравнению со средними показателями увеличилась на 150%.

При этом Лаха предупреждает, что основной всплеск заболеваемости и госпитализаций в Великобритании придётся на ближайшие несколько недель в связи с празднованием Рождества и Нового года.

Как отмечает The Daily Telegraph, по официальным данным правительства, в субботу в Великобритании зафиксирован новый суточный максимум случаев коронавируса — 57 725. Число погибших составило 445 человек. Таким образом, за всё время пандемии COVID-19 в стране заразились 2 599 789 человек, а погибли 74 570 британцев.

Старший врач Королевского колледжа врачей Эндрю Годдард признал, что британские медицинские работники «действительно обеспокоены» ситуацией, с которой, как ожидается, в ближайшие несколько недель столкнутся больницы по всей стране.

«Все больницы, которые не испытывают такого давления как учреждения на юго-востоке, а также в Лондоне и Южном Уэльсе, должны ожидать, что это случится и с ними», — заявил Годдард.

По словам эксперта, в связи с Рождественскими каникулами и появлением нового штамма коронавируса, более заразного и стремительно распространяющегося, в ближайшую неделю ситуация ещё больше обострится. А уже в течение месяца или двух с нехваткой коечного фонда столкнутся медицинские учреждения по всей территории Великобритании, пишет The Daily Telegraph.  



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