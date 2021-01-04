Кто получит вакцину, в США определяет алгоритм — о социальной справедливости нет и речи

04.01.2021, 10:16, Новости дня

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Порядок вакцинации в США определяет алгоритм, разработанный IT-компанией Palantir при сотрудничестве с министерством здравоохранения, пишет Süddeutsche Zeitung. При этом фирма имеет «не лучший послужной список» — до этого она помогала ловить нелегальных мигрантов. Как считает издание, алгоритм подвергает граждан дискриминации по расовому и имущественному признакам, а также игнорирует врачей, напрямую работающих с заражёнными. По мнению экспертов, это позволяет «влиятельным людям» уходить от ответственности за свои непопулярные решения.



Reuters

В отличие от Германии, где порядок проведения прививочной кампании определяет Постоянная комиссия по вакцинации, состоящая из «благожелательных полубогов в белых халатах», в США пошли другим путём. Министерство здравоохранения США начало сотрудничество с компанией Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для сбора и анализа данных. Фирма создала платформу, которая определяет, кому достанутся те или иные ресурсы и принимает логистические решения. По словам руководителя проекта, система должна быть «простой, честной и справедливой». Как именно она работает, неизвестно, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Вероятно, выбор любой другой компании был бы более подходящим, — считает издание. — С точки зрения социальной справедливости Palantir имеет не лучший послужной список». Компания известна тем, что с помощью сомнительных с юридической точки зрения методов помогает миграционным ведомствам США искать нелегальных мигрантов. Есть опасения, что использование непрозрачных алгоритмов ещё сильнее закрепит несправедливость, уже существующую в американской системе здравоохранения.

Как подчёркивает издание, эти опасения являются не просто «теоретическим скептицизмом». В исследовании, опубликованном в прошлом году в журнале Science, авторы изучили десять алгоритмов, используемых министерством здравоохранения США. Все эти алгоритмы предпочитали представителей европеоидной расы пациентам с другим цветом кожи. Это объясняется не только данными, которые проанализировала система, но и «ложными представлениями программистов и неправильным моделированием мира».

Разработчики предполагали, что состояние здоровья людей, тратящих больше денег на медицину, автоматически является более слабым, следовательно, такие люди нуждаются в большей поддержке. На самом деле люди, которые тратят больше, в первую очередь имеют такую возможность, потому что обладают большими средствами, и поэтому, вероятнее всего, являются светлокожими. В результате алгоритм назначает темнокожим пациентам с теми же заболеваниями меньше доплат, чем представителям европеоидной расы.

Роджер Макнейми, известный своим критическим отношениям к технократии, комментирует в своём Twitter-аккаунте: «Основная привлекательность алгоритмов заключается в том, что они позволяют влиятельным людям помещать непопулярные результаты, за которые обычно им самим приходится нести ответственность, в чёрные ящики». Под «чёрными ящиками» подразумеваются ситуации, когда процессы принятия решений в рамках компьютерной программы не прослеживаются для посторонних. Таким образом, якобы нейтральная математика служит не только автоматизированному принятию решений, но и отказу от ответственности, поясняет Süddeutsche Zeitung.

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о том, что решения алгоритмов подвергали людей дискриминации из-за их происхождения, цвета кожи или принадлежности к определённым социально-демографическим группам — «теперь эти люди должны доверить свою жизнь непрозрачной формуле». Это может ещё больше усилить научный скептицизм.

Как пишет издание, в университетской больнице Стэнфорда алгоритм определяет, кто и как получит вакцину быстро, а кому придётся ждать. Определенную роль в распределении вакцины играют, в частности, возраст, а также частота контактов с инфицированными коронавирусом в соответствующей сфере деятельности.

Врачи, которые чаще всего привлекались к работе в отделениях интенсивной терапии и, следовательно, имели самый тесный контакт с инфицированными пациентами, были проигнорированы якобы столь справедливой и независимой программой, считает издание. По информации Süddeutsche Zeitung, всего семерым из 1300 врачей было разрешено привиться одной из первых пять тысяч доз вакцины. Большая часть пришлась на административных служащих или медицинских работников, которые проводят приёмы в основном с помощью Zoom. Так что не удивительно, что на встречу с прессой, на которой публично должны были быть сделаны первые прививки, врачи пришли с протестными плакатами и озлобленным слоганом: «F*ck the Algorithm!»