 

Организатор фестиваля «Парус» назвал райдеры Шнурова и Пугачевой слишком сложными

04.01.2021, 10:10, Разное
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Райдеры лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и Аллы Пугачевой оказались слишком сложными для выполнения, об этом заявил организатор музыкального фестиваля «Парус» Евгений Морозов. Из-за изощренных требований им иногда приходилось отказываться от приглашения того или иного артиста.
По словам Евгения Морозова, райдер группы «Ленинград» стал более сложным после их российского тура. Команда музыкантов решила, что они могут себе позволить выставлять более жесткие требования. Так, они прописывали штрафы за неправильно поданный транспорт.

Евгений Морозов не стал перечислять требования Аллы Пугачевой, он просто ограничился тем, что назвал их слишком высокими. Райдер был настолько сложным, что организаторы не смогли пригласить ее на фестиваль. Кроме того, у Пугачевой нет своего коллектива, поэтому ей бы пришлось искать музыкантов, что было сопряжено с финансовыми тратами.



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