Актриса Дарья Мороз показала полуобнаженное фото

04.01.2021, 10:10, Разное

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Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мороз решила показать подписчикам полуобнаженное фото. Пикантный снимок бывшая жена Константина Богомолова обнародовала в социальной сети Instagram.

Дарья Мороз решила рассказать фолловерам, как проходят первые дни 2021 года. Она заявила, что пока все складывается просто волшебно. На обнародованном фото актриса позирует в эффектном платье, верх которого сделан из сетки. Свою грудь знаменитость прикрыла руками.

Подписчикам очень понравилось черно-белое фото, где Мороз предстала полуобнаженной. В комментариях они написали ей множество комплиментов. Многие отметили, что снимок получился одновременно скромным и сексуальным.