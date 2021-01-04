Виктория Боня задумалась о смене цвета волос

04.01.2021, 10:10, Разное

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Популярный блогер и ведущая Виктория Боня задумалась над сменой цвета волос. Знаменитость предложила выбрать оттенок подписчикам. В разных образах она предстала перед ними в социальной сети Instagram.

Ближе к весне Виктория Боня хочет покрасить волосы в другой цвет. Ее привлекают фиолетовый, розовый и зеленый оттенки волос. Также она обнародовала снимок с натуральным цветом для сравнения.

Фанаты оставили довольно неоднозначные комментарии под публикацией. Нашлись и те, кто заявил, что Боне подходит любой цвет, кроме того, который она носит сейчас. Преданные фанаты заявили, что теледиве не нужно менять образ.

Для своего преображения Боня использовала приложение с фильтрами. Фолловеры заявили, что оттенки выглядят так, будто выцвели, поэтому не подходят ей.