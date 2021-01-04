 

В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

04.01.2021, 9:42, Новости дня
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Мужчина застрелил пастора методистской церкви 62-летнего Марка Маквильямса в американском штате Техас и ранил еще двух человек. Об этом сообщил телеканал NBC DFW со ссылкой на данные полиции 3 января.

Накануне убийства в субботу, 2 января, его преследовала полиция, но мужчина скрылся на автомобиле с чужими номерами.

Погоня закончилась у церкви. Сотрудники правоохранительных органов обыскивали местность около двух часов, но следов злоумышленника не обнаружили.

На следующее утро в церковь пришли пастор, его жена и еще два человека. Пастор обнаружил, что мужчина зашел в ванную и в руках у него был пакет из банка, который принадлежал церкви. Пастор достал свое оружие, но мужчина бросился на него и застрелил.

В результате происшествия пострадали еще два человека. Один получил огнестрельное ранение, второй – травмы из-за падения.

Злоумышленник скрылся на машине пастора, однако полицейские устроили погоню и арестовали его. Шериф округа Ларри Смит сказал, что стрельба произошла не во время церковной службы и не по религиозным мотивам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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