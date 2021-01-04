 

В Индии во время похорон погибло по меньшей мере 25 человек

04.01.2021, 9:42, Новости дня
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3 января в индийском городе Мураднагар в пригороде столицы Дели в результате обрушения крыши крематория погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает India Today.

Не менее 15 человек получили повреждения.

Крыша рухнула, когда в здании находились люди, пришедшие на прощание с родственником, которого в то время кремировали.

По предварительным данным, крыша не выдержала веса дождевой воды.

Местные власти уже начали расследование причин произошедшего. Дело открыто по пяти уголовным статьям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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