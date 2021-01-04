 

“Пьем не останавливаясь”: Асмус рассказала, с кем и как проводит новогодние праздники

04.01.2021, 9:18, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, с кем и как проводит новогодние праздники. На зимние каникулы она решила остаться дома с семьей.
После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус живет в большом доме в Подмосковье вместе с дочерью. В гости к ней приехала сестра с мужем и ребенком. Большой компанией семейство весело проводит время.

Асмус призналась, что все очень много едят и пьют, но только чай. Алкоголь актриса не употребляет. Максимум для нее – бокал шампанского в новогоднюю ночь. Часами родственники играют, танцуют, смотрят различные фильмы. Также Асмус пояснила о продолжительных прогулках на свежем воздухе. От них звезда фильма «Текст» получает особое наслаждение.

В комментариях к публикации некоторые поклонники не поверили словам артистки по поводу неупотребления алкоголя. Асмус, в свою очередь, заявила, что за два года выпила один бокал шампанского, а до 29 лет и вовсе этого не делала.

Перед Новым годом актриса рассказывала, что хотела улететь на новогодние праздники. Она даже приобрела билеты на самолет. Однако в итоге знаменитость решила остаться дома.



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