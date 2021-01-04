 

Из-за технического сбоя россиянам придётся повторно оплатить все штрафы за нарушение ПДД в 2019 году

04.01.2021, 9:11, Разное
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Из-за масштабного сбоя в системе учёта и контроля штрафов ГИБДД были утрачены все сведения о платежах, которые вносили россияне в 2019 году. В руководстве ведомства для избежания дальнейших неприятностей предложили гражданам повторно оплатить штрафы за нарушение ПДД.

«Сбой стал следствием хакерской атаки из-за рубежа. Сейчас мы проводим расследование этого инцидента. Однако уже сейчас понятно, что данные обо всех платежах, которые внесли граждане в качестве штрафов, утрачены безвозвратно. Поэтому мы предлагаем всем россиянам, которые в 2019 году нарушали ПДД, повторно оплатить штрафы. Обещаю, если мы сумеем восстановить потерянную информацию, лишние денежные средства будут возвращены или авансом зачислены в счёт будущих штрафов. Кроме того, граждане могут обратиться в суд и аннулировать повторный платёж, но сначала нарушители правил дорожного движения обязаны оплатить штраф, даже если они уже сделали это ранее. В противном случае к ним могут быть приняты меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до лишения водительского удостоверения», – отметил начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов.

В 2020 году было выписано более 150 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму более 100 миллиардов рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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