 

В РФ отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

04.01.2021, 8:43, Новости дня
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Обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку не будут вводить в России, следует из приказа министерства просвещения, вступившего в силу 4 января.

Обязательными в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Иностранный язык – английский, немецкий, французский, испанский или китайский – попал в список предметов, которые сдаются по выбору.

Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература, передает РИА «Новости».

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая. Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили.

В прошлом году в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.



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