 

Росморречфлот завершил поисковую операцию в районе крушения траулера «Онега»

04.01.2021, 8:43, Новости дня
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Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена, тел погибших не обнаружено, сообщили в Росморречфлоте.

По его информации, 1 января спасательные суда «Микула» и «Капелан» вели совместный поиск в районе крушения «Онеги» в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска не обнаружено, передает РИА «Новости».

«С 00.00 02.01.2021 года «Антаис» и «Капелан» прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10.30 02.01.2021 ситуация без изменений. «Микула» следует к месту крушения», – отмечается в данных Росморречфлота, которые есть в распоряжении редакции.

Там отмечается, что уже в 16.00 второго января по информации оперативного дежурного СНФ города Мурманска, судно «Микула» будет находиться на месте крушения до особого распоряжения. «Работы по поисково-спасательной операции закрыты… 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера», – рассказали в Росморречфлоте.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга. 



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