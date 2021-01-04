Оставившая с Петросяном сына Татьяна Брухунова уехала с мамой в Петербург

04.01.2021, 8:30, Разное

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Супруга юмориста Евгения Петросяна оставила маленького сына с отцом и няней, а сама отправилась с мамой на «девичник» в Санкт-Петербург. Там они намеревались отпраздновать новогодние каникулы, об этом написала Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram.

Сама Татьяна Брухунова называет себя человеком не пьющим, но поездку она озаглавила «в Питере пить!». Также жена Петросяна обрадовалась тому, что в новогодние праздники закрыты музеи и театры, в ином случае Татьяне Брухуновой пришлось бы бегать, «вытаращив глаза», чтобы успеть изучить все новое. Поэтому в Санкт-Петербурге они с мамой просто решили отдохнуть.

Заранее молодая мама решила добавить, что ее сын Ваган останется в Москве с отцом и няней. Поклонники ничего в этом плохого не увидели. Они отметили, что Татьяна Брухунова со вкусом подобрала гардероб для поездки, а отдых ей пойдет только на пользу.