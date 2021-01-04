 

Оставившая с Петросяном сына Татьяна Брухунова уехала с мамой в Петербург

04.01.2021, 8:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруга юмориста Евгения Петросяна оставила маленького сына с отцом и няней, а сама отправилась с мамой на «девичник» в Санкт-Петербург. Там они намеревались отпраздновать новогодние каникулы, об этом написала Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram.
Сама Татьяна Брухунова называет себя человеком не пьющим, но поездку она озаглавила «в Питере пить!». Также жена Петросяна обрадовалась тому, что в новогодние праздники закрыты музеи и театры, в ином случае Татьяне Брухуновой пришлось бы бегать, «вытаращив глаза», чтобы успеть изучить все новое. Поэтому в Санкт-Петербурге они с мамой просто решили отдохнуть.

Заранее молодая мама решила добавить, что ее сын Ваган останется в Москве с отцом и няней. Поклонники ничего в этом плохого не увидели. Они отметили, что Татьяна Брухунова со вкусом подобрала гардероб для поездки, а отдых ей пойдет только на пользу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: Первоапрельская Украина (2018)

29.09 / Ученые обнаружили несколько недостатков у интервального голодания

02.09 / Николай Воронин и Майкрофт Холмс: какими ролями запомнился зрителям Борис Клюев

04.11 / Ученые объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

12.09 / Мнение: Ким Чен Ын за работой

08.08 / В Тюмени полицейский сбил 17-летнюю девушку

29.07 / Ученые: Пессимисты рискуют умереть на два года раньше

09.08 / Идеологические сегменты российского общества

27.11 / Мнение: Почему Пивоваров заразился коронавирусом?

21.11 / А он — Д’Артаньян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска