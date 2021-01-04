Леонид Агутин сочинил стихи в честь постновогоднего похмелья

04.01.2021, 8:30, Разное

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Российский певец Леонид Агутин посвятил стихи постновогоднему похмелью. На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, полагая, что она объяснит, почему он решил написать об этом состоянии.

Поклонники положительно оценили публикацию, но, по их мнению, Леонид Агутин совсем не похож на страдающего от похмелья человека. В стихах певец никому не пожелал испытывать такое ощущение в утро после встречи Нового года.

Леониду Агутину дали несколько советов по поводу того, как бороться с похмельем. Ему рекомендовали съесть капусты с клюквой и хорошо выспаться. Некоторые пользователи Сети отметили, что похмелье пройдет, а талант останется. Стоит напомнить, что осенью, на удивление самого Агутина, певец стал победителем в конкурсе USA Songwriting Competition. Он не думал, что западную аудиторию впечатлит его творчество.