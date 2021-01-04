Япония захотела развивать отношения с Россией

04.01.2021, 7:58, Новости дня

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Японское правительство рассчитывает выстраивать стабильные отношения с соседними странами, в том числе Россией и Китаем, сообщил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

«Мы намерены и дальше выстраивать стабильные отношения с соседними государствами, включая Россию и Китай», – приводит его слова ТАСС. При этом Суга также указал на важность альянса с Соединенными Штатами для своего правительства.

Ранее японский премьер заявлял, что страна намерена двигаться к решению территориального вопроса с Россией. Он выразил желание решить этот вопрос как можно скорее.

В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.