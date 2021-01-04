США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

04.01.2021, 7:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вашингтон после угроз Тегерана оставил на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц», который планировалось вывести из региона, сообщил и.о. министра обороны США Крис Миллер.

«Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы «Нимиц» остановил свое обычное перебазирование (из региона). «Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», – говорится в письменном заявлении Миллера.

Он не уточнил, какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению, передает РИА «Новости».

В конце ноября авианосец ВМС США «Нимиц» отправился в Персидский залив «для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника … во время сокращения численности сил» США в Ираке и Афганистане. В Пентагоне объяснили отправку авианосца необходимостью «иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств». Позже СМИ США сообщали, что «Нимиц» было решено перебазировать в другое место. Также в конце прошлого года атомная подводная лодка и два ракетных крейсера американских ВМС вошли в Персидский залив.

Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января.