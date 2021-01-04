Le Monde – оппозиция надеется на Байдена, но будущее Белоруссии будет решаться в Кремле

04.01.2021, 7:44, Новости дня

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С самого начала белорусских протестов Москва оказывала Александру Лукашенко стратегическую и финансовую поддержку, пишет Le Monde, поскольку Путин не заинтересован в том, чтобы протестные настроения перекинулись и на его народ. Впрочем, белорусская оппозиция перешла на иную форму деятельности, протесты стали носить внутрирайонный характер, и теперь там возлагают надежды на приход к власти в США Джо Байдена.



Reuters

В новогоднюю ночь ровно в 23.34 минчане выглянули в окна и стали кричать свой знаменитый революционный лозунг «Жыве Беларусь!» Такой выбор времени продиктован тем, что именно статью под таким номером используют белорусские правоохранители для наказания тех, кто принимает участие в несанкционированных митингах, пишет Le Monde.

Революционная волна заставила шататься стул под белорусским президентом, который находится у власти уже 26 лет. Однако заставить его упасть ей не удалось. Само движение, которое столь прочно укоренилось в стране, в итоге увязло. Получилось два противостоящих лагеря, и их позиции хорошо показывают новогодние обращения их лидеров. Так, Светлана Тихановская назвала 2020 год годом, когда белорусы перестали молчать и вышли на улицы. Лукашенко, в свою очередь, выразил надежду, что 2021 год будет годом народного единства.

Автор статьи напоминает, что белорусы долго закрывали глаза на преследования оппозиции и нарушения на выборах, но всё изменилось в 2020 году после ряда ошибок действующей власти. Сначала Лукашенко весной боролся с пандемией, советуя белорусам лечиться водкой и трактором. Затем запрещал митинги и арестовывал других кандидатов в президенты. Но, главное, народ возмутила вспышка насилия в первые три дня после выборов, когда протесты жёстко подавлялись, а в тюрьмах использовались пытки.

Однако аресты, зима и общая усталость сказались на участниках еженедельных протестов. Сегодня выступления продолжаются, но уже в рамках кварталов, что позволяет избежать противодействия властей. Так что некоторые районы стали очагом протестов, и там нередко можно встретить бело-красно-белые флаги. Неравнодушные люди собирают пожертвования, которые идут, в том числе, на финансирование ушедших со службы полицейских, на оплату штрафов, на адвокатов. А оппозиция недавно запустила собственный сайт для фиксации преступлений, чтобы потом передать эту информацию в иностранные организации.

Несмотря на отставку ряда представителей правоохранительных служб, сам белорусский режим всё же останется на своём месте при содействии России, пишет автор статьи. С самого начала событий Москва оказывала ему стратегическую и финансовую поддержку. По словам автора статьи, Путин совершенно не заинтересован в том, чтобы координационный совет осуществил в Белоруссии переворот, ведь есть риск, что это «заразительное явление» прорвётся и в его собственную страну. В то же время РФ нужно действовать осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев белорусов, которые отличаются своей любовью к России. «По мнению многих в Минске, будущее страны будет определяться в Кремле», — пишет автор статьи.

На Западе легитимность Лукашенко не признали, но экономические санкции на данный момент недостаточны, отмечает журналист. А координационный совет оппозиции возлагает немалые надежды на Джо Байдена, который ещё до избрания в Белый дом высказывал свою озабоченность ситуацией в Белоруссии, пишет Le Monde.