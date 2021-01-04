Поклонников Ольги Бузовой взволновали синяки на ее ногах и опухшее лицо

04.01.2021, 7:38, Разное

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Синяки и опухшее лицо российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой взволновало ее поклонников. Они даже предположили, что ее возлюбленный Давид Манукян, с которым она отправилась на Мальдивы, причастен к их появлению.

Бузова регулярно публикует ролики с отдыха. В одном из них внимательные подписчики певицы заметили, что ноги знаменитости покрыты синяками, а лицо у нее сильно опухло. Об этом они сразу написали Ольге Бузовой, поинтересовавшись их происхождением.

Некоторые пользователи Сети обвинили Даву, что тот рукоприкладствует. Но большая часть подписчиков с таким мнением не согласились, напомнив, что недавно Ольга Бузова выступала в ледовом шоу «Ледниковый период». Во время тренировок знаменитость часто демонстрировала полученные травмы. Часть из увечий могли остаться еще с тех времен.