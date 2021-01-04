После кровавого убийства: улыбка Клинтон, риторика Путина, беспилотники в Карабахе…

04.01.2021, 6:58, Разное

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ОБРАЗ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Александр Караваев, автор haqqin.az 2 января 2021

Так как 2020 год завершился, как можно надеяться, полностью, давайте вспомним, какое событие ушедшего десятилетия наиболее полно вобрало в себя образы времени и стало предвестником будущих драматических перипетий международной жизни.

Думаю, пальму первенства возьмёт “арабская весна”. С 2010 года процессами революционного экстремизма и хаоса были охвачены около 18 государств: от королевств до республик. Основной мотив – свержение старых лидеров и авторитетов, стоявших у власти не одно десятилетие. В Сирии до сих пор идёт гражданская война, а основные мировые державы превратились из наблюдателей и косвенных участников, в активных и открытых игроков в разросшихся до глобальных катаклизмов региональных конфликтах…

Убийство Каддафи предопределило развитие мира

Главный образ десятилетия там же, на поверхности «кровавых вешних вод» – зверски убитый Муаммар Каддафи. Лидер ливийской Джамахирии, находясь у власти с 1969 года, конечно же, был бельмом на глазу западного мира. Почти пятьдесят лет. За эти годы, он не раз становился источником проблем и целью для ликвидации. Ливийский лидер оказывал финансовую и иную поддержку многочисленным национально-освободительным, революционным и террористическим организациям в разных частях мира. Громкие теракты, в связи с которыми обвиняли ливийское руководство, стали формальным основанием для бомбардировки страны силами США в 1976 году и введения санкций в 1990-х годах.

В 2000-х Каддафи смягчил политику. Внутри страны он провел частичные реформы экономики, а на международном уровне прекратил открытую поддержку радикальных группировок, в 2003 году Ливия полностью отказалась от программ по созданию оружия массового поражения.

Но это не повлияло на его политический образ на Западе. В июне 2011 года после событий местной “арабской весны” Международный уголовный суд в Гааге выдал санкцию на его арест. Обычно на это требуются годы, но не в случае Каддафи…

Символизм его убийства, раненого, без охраны, на обочине, определил тенденцию развития на все ближайшее десятилетие, в определенной мере запустив сложные причинно-следственные механизмы.

В этом мгновении отметились и изуверы с надругательствами и линчеванием над живым стариком. Спустя месяцы волны изуверского насилия прокатятся по Сирии, подтолкнув коалицию ведущих стран мира вступить в регион с антитеррористической кампанией.

Здесь были впервые испытаны и новые технологии ведения современной войны – удар по колонне бежавшего из Сирта Каддафи был нанесен оружием нового века – беспилотниками США. Этот опыт воодушевил одних и подстегнул других инженеров, в том числе и в Турции, начавших разработку собственных летающих тарелок. Затем наступит 2016 год, и азербайджанская армия применит эти беспилотники в открытых боях в масштабной войне.

Клинтон улыбнулась, а Путин спросил: “Вот это демократия?”

Здесь и реакция Путина на последующие события. От финала президентства Дмитрия Медведева в 2012 году – именно при нем в Совбезе ООН РФ выступила в поддержку международной интервенции в Ливию, – до финала президента Януковича в Киеве, где по мнению Владимира Путина, украинскому лидеру угрожала участь Каддафи. Впоследствии Путин признает убийство Каддафи “ужасной, отвратительной сценой расправы, продемонстрированной на экранах всего мира». Вопрос Путина зазвучит риторически: «Вот это демократия?”

Здесь и улыбка Хиллари Клинтон после сообщения о гибели полковника, и смакование сотрудниками Госдепа сцен насилия над ним, запущенных в соцсети…

Одним словом, “арабская весна”, в ходе которой погибло около полумиллиона человек, что сравнительно немного для международного масштаба, проложила множество драматических тропинок во множество регионов мира. “А разве так можно было?” – спрашивали в 2011 году. “Можно.. ещё и не так…” – отвечали в 2020-м.