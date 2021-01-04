 

Юлия Коган предложила жалующимся российским звездам поголодать

04.01.2021, 6:46, Разное
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Российская певица Юлия Коган, выступавшая ранее в группе «Ленинград», заявила, что некоторым звездам шоу-бизнеса стоит поголодать. Так она отреагировала на «нытье о нищете» со стороны некоторых артистов.
Исполнительницу возмутили жалобы знаменитостей, чьи гонорары составляют такую сумму, какую «обычный человек» не заработает за весь свой трудовой стаж. Кроме того, Коган напомнила, что профессия певца или художника всегда находилась в зоне риска. По словам певицы, для вдохновения некоторые художники специально голодали, поэтому и эстрадным артистам стоит прекратить есть.

Юлия Коган не стала называть конкретных имен, но в прошлом году наиболее жалующимся оказался российский продюсер Иосиф Пригожин. Он сообщил, что артисты из-за пандемии оказались в «чудовищном положении». Многие знаменитости поддержали его. Так, Сергей Лазарев утверждал, что их расходы не только не сократились, но даже увеличились. Артистам приходится покупать новые песни, снимать клипы и создавать для них реквизит.



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