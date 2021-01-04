Трамп собрался на «победный митинг» в штат Джорджия

04.01.2021, 6:14, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге», свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома график американского лидера.

«Президент [США Дональд Трамп] отправится из Белого дома в 18.10 (02.10 мск 5 января) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», – приводит текст документа ТАСС.

В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа. Ранее Трамп сообщал, что 4 января отправится в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в этих выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

Одновременно с этим он настаивает на том, что и сам победил в Джорджии на прошедших в ноябре президентских выборах. При этом, согласно официальным результатам, победу в штате одержал его противник демократ Джозеф Байден с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.

Ранее Трамп поспорил с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в американском штате. Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.

В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.