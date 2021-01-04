Власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии

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04.01.2021, 6:14, Новости дня
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Руководство Японии приступило к рассмотрению возможности введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Есихидэ Суга.

«Мы приступили к рассмотрению [возможности объявления] режима ЧС», – приводит слова японского премьера ТАСС.

По словам источников японской газеты «Асахи», объявление режима ЧС в столичной зоне Большого Токио, куда входят префектуры Токио, Тиба, Сайтама и Канагава, может состояться уже на этой неделе.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 245 тыс., зафиксировано более 3,6 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.

Напомним, 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев.



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