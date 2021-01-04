 

Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео

04.01.2021, 6:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Один из эпизодов рукопашного боя военных на границе двух ядерных держав — Индии и Китая — попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Когда видео было снято, не сообщается. На кадрах видно, как солдаты ведут ожесточенные бои и бросают друг в друга камни и палки. На видео указано, что оно было снято на высоте 5104. На одном из китайских сайтов также указывают, что его опубликовали в середине декабря.

30 декабря в Минобороны Индии заявили, что Китай продолжает усиливать свои позиции у границ, что может привести к повторной эскалации конфликта. Индийская сторона призвала провести очередной раунд переговоров.

Между Пекином и Нью-Дели существует договоренность, что военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения с применением палок и камней. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил создать эту границу в 1914 году). Индия признала существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Юрист из Сиэтла (США) утверждает, что побывал в прошлом и даже попал на старинное фото

11.11 / «Турция получает роль доминанта на Южном Кавказе»

24.10 / Мнение: Третий глаз

09.08 / Война и мир за книги

27.08 / Мнение: Если бы Зеленский был Трампом

04.09 / Мнение: Праздничное шоу дронов в Петербурге

07.11 / Закрутить лайки

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

12.11 / Собянин о праздновании Нового года в Москве: Гулять никто не запрещает

27.09 / Мнение: О скорости выздоровления Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска